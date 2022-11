Bahnübergang in Thalfingen wird wegen Bauarbeiten voll gesperrt

Verkehrsteilnehmer müssen in Thalfingen bald für mehrere Tage Umwege in Kauf nehmen. Ein Bahnübergang wird gesperrt, der Verkehr umgeleitet.

Am Bahnübergang in der Donaustraße in Thalfingen finden von Freitag, 2. Dezember, ab 7 Uhr bis längstens Dienstag, 6. Dezember, gegen 20 Uhr dringende Sanierungsarbeiten statt. Deshalb wird der Übergang für den gesamten Verkehr, also auch für Fußgängerinnen und Radfahrer, aus Sicherheitsgründen voll gesperrt. Das teilte die Gemeine Elchingen mit.

Auch Linienbusse werden in Elchingen umgeleitet

Die Umleitung ist ausgeschildert und verläuft über die Donauuferstraße, Industriestraße und Elchinger Straße sowie in umgekehrter Richtung. Die Linienbusse werden ebenfalls umgeleitet. Die Haltestelle in der Donaustraße (evangelische Kirche) kann in dieser Zeit nicht angefahren werden. Für die Linienbusse wird im Weitfelderweg bei der katholischen Kirche eine Wendeschleife eingerichtet. (AZ)