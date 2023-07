Bedienungsfehler: Wohnwagen löst sich von Auto

Der Wohnwagen schleudert am Elchinger Kreuz über die A8 und prallt gegen eine Schutzplanke. Danach hängt der Fahrer ihn an und bricht wieder auf.

Wegen eines Bedienungsfehlers hat am Donnerstagabend ein 69-jähriger Autofahrer am Autobahnkreuz Ulm/ Elchingen seinen Anhänger verloren, als er auf die A8 Richtung Stuttgart einfahren wollte. Der Anhänger löste sich vom Fahrzeug und schleuderte auf der Fahrbahn dahin, bis er letztlich an die rechte Schutzplanke prallte und dort einige Felder beschädigte.

Es entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von etwa 11.000 Euro. Bereits vor dem Eintreffen der Verkehrspolizei Günzburg konnte der Fahrer seinen Wohnwagen wieder anhängen und nach der Unfallaufnahme seine Fahrt fortsetzen. Andere Verkehrsteilnehmer wurden durch das Unglück nicht in Mitleidenschaft gezogen. Der Fahrer muss ein Verwarnungsgeld bezahlen. (AZ)