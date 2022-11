Beim Konzert der drei Elchinger Kapellen erleben die Zuhörer eine Überraschung

Plus Nach zwei ausgefallenen Konzerten werden die Musikerinnen und Musiker mit Johlen empfangen. Die Kapellen zeigen die enorme Bandbreite der Blasmusik.

"Musik ist Leben" stand auf einer kleinen Tafel am Bühnenrand des 41. Elchinger Konzerts in der liebevoll herbstlich dekorierten Thalfinger Mehrzweckhalle. Nach zwei ausgefallenen Herbstkonzerten wurden die drei Blaskapellen aus Ober- und Unterelchingen und dem gastgebenden Thalfingen mit Johlen begrüßt, die Mehrzweckhalle war voll besetzt.