Beleidigungen im Wahlkampf: Ein Abend, der Angst und Hoffnung macht

Plus Das Wüten mancher Zuhörer gegen den Grünen Anton Hofreiter lässt Schlimmes befürchten. Doch der Wahlkampfauftritt in Elchingen brachte auch andere Erkenntnisse.

Die Grünen haben bei vielen gerade keinen leichten Stand. Die geplante Energie- und Heizungswende spielt eine große Rolle. Auch die Zuversicht zum möglichen Ertrag erneuerbarer Energiequellen wird nicht von allen geteilt. Doch was Anton Hofreiter am Freitagabend im Elchinger Konstantin-Vidal-Haus teils entgegenschlug, hat damit nichts zu tun. Was manche der Anwesenden sagten und wie sie es sagten, ist beängstigend. Gleichzeitig kann der Abend Hoffnung machen.

Am 8. Oktober wird gewählt. Bis dahin versuchen Parteien und Kandidierende, für sich zu werben. Der Bundestagsabgeordnete Hofreiter warb für seine Grünen in Bayern. Teile des Publikums applaudierten ihm nach fast jedem Satz, andere pöbelten laut herum und verhöhnten den Redner. Deutschland sei eine Diktatur, Hofreiter ein Mörder. Der Abend lieferte den Beleg dafür, dass Deutschland eben keine Diktatur ist: Außer Widerspruch haben Menschen, die so etwas sagen, nichts zu befürchten.

