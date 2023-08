Bootsunfall auf der Autobahn: Audi rammt zwei Kajaks auf der A8

Zwei Boote fallen auf der A8 bei Elchingen vom Dach eines Autos. Ein nachfolgendes Fahrzeug kollidiert mit dem Hindernis auf der Straße.

Ein 38-jähriger Autofahrer staunte nicht schlecht, als er am Samstagmorgen zwei Kajaks samt Dachträger auf dem linken Fahrstreifen der A8 in Richtung Stuttgart vor sich liegen sah. Er erkannte das Hindernis allerdings zu spät und kollidierte mit den Kajaks, sodass sich diese in der Stoßstange des Audis verkeilten und massiven Schaden am Fahrzeug anrichteten. Eine Weiterfahrt war nicht mehr möglich, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Bei dem Unfall bei Elchingen entsteht ein Schaden von etwa 20.000 Euro

Wie die Verkehrspolizei Günzburg mitteilte, hatte sich der Dachträger samt den beiden Kajaks vom Dach des Autos einer 22-jährigen Verkehrsteilnehmerin gelöst, und war auf die Fahrbahn gefallen. Die Feuerwehr Oberelchingen wurde alarmiert, um die Unfallstelle abzusichern und bei der Fahrzeugbergung mitzuwirken. Durch den Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Gesamthöhe von circa 20.000 Euro. (AZ)