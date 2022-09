Bushaltestelle in Thalfingen beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Der Unterstand einer Bushaltestelle ist beschädigt worden. Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen.

In der Donau-Ufer-Straße in Thalfingen ist ein Fahrgastunterstand der dortigen Bushaltestelle beschädigt worden. Wie die Polizei berichtet, entstand dabei ein geschätzter Schaden in Höhe von 2000 Euro.

Als Tatzeitraum geben die Ermittler die Spanne zwischen Montag, 19. September, 0 Uhr und Mittwoch, 21. September, 15.26 Uhr an. Ein bislang unbekannter Täter zerschlug die Glasrückwand des Unterstands. Zeugen, die sachdienlichen Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)