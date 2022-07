Dämmwolle liegt auf der A7 - Auto prallt dagegen

Ein 84 Jahre alter Mann prallt mit seinem Auto auf der A7 gegen Dämmwolle. Der Zusammenstoß ist heftig, Teile der Autobahn bleiben stundenlang gesperrt.

Normalerweise wird Dämmwolle oder auch Steinwolle für die Isolation von Wohngebäuden verwendet. Am Samstagvormittag lag eine Rolle des Baumaterials auf der A7 zwischen dem Elchinger Kreuz und Nersingen. Ein Mann prallte mit seinem Auto dagegen, die Folgen waren massiv.

Der 84-Jährige aus Norddeutschland erfasste die Rolle auf dem linken Fahrstreifen. Dabei wurden die gesamte Fahrzeugfront und auch der Unterboden seines Autos massiv beschädigt. Der Aufprall war so heftig, dass das Motoröl auslief. Der Geschädigte war nach dem Unfall vom linken über den rechten Fahrstreifen auf den Seitenstreifen gefahren. Dabei entstand eine mehr als einen Kilometer lange Ölspur. Der Fahrer und seine 78-jährige Beifahrerin wurden nicht verletzt, aber der Schaden am Fahrzeug geht nach Schätzungen der Autobahnpolizei Günzburg in die Tausende.

Die Autobahnmeisterei kam zum Ergebnis, dass die Fahrbahn auf der gesamten Länge gereinigt werden muss und beauftragte ein hiesiges Unternehmen. Einzelne Fahrstreifen wurden wegen der Arbeiten für mehrere Stunden gesperrt. Doch woher kam die Dämmwolle? Das beschäftigt nun die Polizei. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Günzburg unter Telefon 08221/919-311 entgegen. (AZ)