Elchingen

04.07.2023

Das ist bei den ersten Elchinger Musiktagen geplant

Brigitta Ambs in der Klosterkirche Oberelchingen: Hier findet das Eröffnungskonzert statt. Später geht es auch auf einen Bauernhof oder in den Wald.

Plus Im Wald, auf dem Bauernhof, in der Klosterkirche: Organisatorin Brigitta Ambs bringt ihr Festival an besondere Orte in und um Elchingen. Das steht auf dem Programm.

Freizeit ist in den letzten Monaten ein Fremdwort geworden für Brigitta Ambs. Dafür sieht sie das Gedeihen eines Projekts, von dem sie lange geträumt hat – und ist mit ihrem Kulturförderverein "Elchinger Musiktage", dessen Initiatorin und Vorsitzende sie ist, für den Deutschen Engagement-Preis nominiert. Am 27. Juli wird in Elchingen das fünftägige Musikfestival starten, das der erst im Oktober gegründete Verein auch in den kommenden Jahren als regelmäßiges Kulturevent etablieren will.

Illustre Gäste bei den Elchinger Musiktagen

Man reibt sich ein bisschen die Augen, wer da so alles nach Elchingen kommen wird zwischen dem 27. und dem 31. Juli: Konstantin Krimmel, Mitglied des Ensembles der Bayerischen Staatsoper, der dort aktuell die Partie des Guilelmo in der Mozart-Oper "Cosi fan tutte" singt, der preisgekrönte israelische Pianist Ammiel Bushakevitz, der Süddeutsche Kammerchor, das Barockmusik-Ensemble Flauto Attiorbato, der Alte Musik-Spezialist Franz Raml und andere. Wer in wenigen Monaten so etwas auf die Beine stellt, muss ein gutes Netzwerk, starke Nerven und unbedingten Willen haben – Stärken, die die an der Kölner Oper engagierte Mezzosopranistin Brigitta Ambs vereint. Und weshalb ausgerechnet Elchingen? Weil Brigitta Ambs im Elchinger Ortsteil Thalfingen aufwuchs, ebenso wie Oboist Franz-David Hüls, zweiter Vorsitzender des neuen Kulturfördervereins und Mit-Initiator der Elchinger Musiktage. Beide möchten mit ihrem Engagement auch ein stärkeres Zusammenwachsen der drei Ortsteile Elchingens bewirken, gerade über die Musik.

