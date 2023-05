Elchingen

vor 50 Min.

Den Segen haben die Unterelchinger Feuerwehrautos, der neue "Stall" fehlt

Plus Das neue Tragkraftspritzenfahrzeug und ein Mehrzweckfahrzeug haben jetzt in Elchingen den kirchlichen Segen bekommen.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Beide Fahrzeuge sind schon seit dem Herbst im Dienst, aber ohne kirchlichen Segen wollte Elchingens Bürgermeister Joachim Eisenkolb sie nach dem Ende der Corona-Maßnahmen nicht belassen: Die beiden neuen Fahrzeuge der Feuerwehr Unterelchingen, ein Tragkraftspritzenfahrzeug und ein Mehrzweckfahrzeug, wurden am Wochenende feierlich in Dienst gestellt und von Pfarrerin Anja Saltenberger-Barraud und Pfarrer Joji John gesegnet.

Er hoffe nun auch auf einen neuen „Stall“ für die Fahrzeuge der Unterelchinger Feuerwehr, so Eisenkolb, der symbolisch Schlüssel – mit Gerbera in Feuerrot und leuchtendem Gelb und mit Schleierkraut geschmückten – der beiden neuen Fahrzeuge an den Kommandanten Matthias Baier und seinen Stellvertreter übergab. Das neue TFL-L kostete 339.000 Euro, so Eisenkolb, und wurde vom Freistaat Bayern mit 44.500 Euro bezuschusst. Es ist ausgestattet unter anderem mit einem Stromerzeuger und einem mobilen Wasserwerfer, mit Lichtmast und Wärmebildkamera, mit Werkzeug und einem First Responder Rucksack. Das Fahrzeug ersetzt einen Vorgänger, der nach 32 Jahren 2021 ausgemustert wurde; bis zur Fertigstellung des neuen TFL im Oktober 2022 musste ein ausgemustertes Fahrzeug aus Oberelchingen als Zwischenlösung eingesetzt werden, berichtete Kommandant Matthias Baier.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen