Der neue Pfarrer Joji John kommt aus Indien nach Elchingen

Am Sonntag, 9. Oktober, wird Joji John feierlich in der Oberelchinger Klosterkirche in sein Amt eingeführt. Der Pfarrer lebt im Pfarrhaus in Thalfingen.

Er ist erst gut vier Wochen in Elchingen, und gleich zum Amtsantritt als Pfarrer stieß Joji John auf eine Flut von Terminen und Kasualien.

Joji John stammt aus dem südlichen indischen Bundesstaat Kerala, wo es viele Christen gibt. Der 45-Jähirge spricht hervorragend Deutsch, was sich dadurch erklärt, dass er schon seit 2008 zunächst als Kaplan, später als leitender Pfarrer in mehreren Gemeinden in Bayern arbeitete; seine erste Station als Kaplan war der Augsburger Stadtteil Kriegshaber, zuletzt war Joji John von 2013 bis 2021 leitender Pfarrer in der Verwaltungsgemeinschaft Stauden bei Augsburg.

Vor dem Einsatz in Elchingen ein Jahr Pause in Kerala

Ein Jahr machte er nun Pause und kehrte nach Kerala zurück, weil es seinem Vater dort nicht gut ging, berichtet er – und erzählt von der indischen Tradition der Vaternamen: Joji ist sein eigener Vorname, John der des Vaters. Seinen Familiennamen Kalarickal verwendet der Pfarrer in Deutschland eigentlich nicht, weil er den meisten zu kompliziert ist. Deutsch hat er schon in Kerala gelernt, für den Einsatz in Deutschland. „Aber es ist mir einfach auch sehr wichtig, dass die Menschen mich verstehen und dass ich die Menschen verstehe.“

Dass man bei ihm inzwischen kaum einen Akzent hört, freue ihn natürlich. Nur Schwäbisch – damit hat er sich noch nie wirklich befasst. „Verstehen kann ich Schwäbisch ziemlich gut, und ich kann auch zum Beispiel 'schau mer mal' und solche Ausdrücke verwenden, aber wirklich Schwäbisch kann ich nicht.“ Ein Lilliput-Wörterbuch Schwäbisch hat er aber zum Amtsantritt in Elchingen geschenkt bekommen.

Das 25. Jubiläum will der Inder in Elchingen feiern

Im Dezember kann Joji John sein 20. Jubiläum der Priesterweihe feiern. Das soll aber nur privat geschehen. Richtig feiern würde er gern das 25. Jubiläum in fünf Jahren – und das hoffentlich in Elchingen, denn die Planung ist so, dass der Pfarrer gern längerfristig in der Gemeinde bleiben möchte. Ihm ist es ein großes Anliegen, für die Menschen da zu sein, die er in seiner Gemeinde nun kennenlernen wird. Was Joji John privat gern macht? „Freunde besuchen, spazieren gehen und Musik hören.“