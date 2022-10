Elchingen

vor 17 Min.

Die ersten Diwog-Häuser sind fertig – und es gibt den Wunsch nach mehr

Zwei cremefarbige Häuser mit leuchtend gelben Details bieten in 17 Wohnungen Platz für Menschen mit schmalem Geldbeutel.

Plus Diwog-Wohnungen bieten Platz für Menschen mit schmalem Geldbeutel, in Elchingen ist nun das erste Projekt bezugsfertig. Andere Kommunen könnten aufspringen.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

"Leuchtturm", "Vorreiter", "Meilenstein": Voll des Lobes waren Vertreter aus der kommunalen und der bayerischen Politik und von der 2018 gegründeten Donau-Iller-Wohnbaugesellschaft bei der Eröffnung des ersten Diwog-Projekts, das in der Weißinger Straße in Elchingen errichtet wurde: Die 17 neu erstellten Wohnungen in zwei Gebäuden sollen den Wohnungsmarkt gerade für Menschen mit schmalem Geldbeutel entlasten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen