Die Kahnschleuse am Donau-Kraftwerk Oberelchingen ist derzeit außer Betrieb

Die Kahnschleuse am Wasserkraftwerk Oberelchingen funktioniert momentan nicht. Grund ist ein technischer Defekt.

Aufgrund eines technischen Defekts ist die Kahnschleuse am Donau-Kraftwerk Oberelchingen vorübergehend außer Betrieb. Für Kanus und Boote ist deshalb bis auf Weiteres ein Umtragen erforderlich. Ober- und unterhalb der Schleuse gibt es einen Bootsausstieg am Ufer.

Die Schleuse an der Donau bleibt voraussichtlich bis Ende Juni außer Betrieb

Das teilte der Betreiber, die LEW Wasserkraft, am Freitag mit. Das Tochterunternehmen der Augsburger Lechwerke AG arbeite an einer möglichst schnellen Instandsetzung, heißt es in der Mitteilung. Da hierfür spezielles Gerät erforderlich sei, werde die Schleuse voraussichtlich bis etwa Ende Juni außer Betrieb bleiben. (AZ)