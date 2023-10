Diebstahl aus Auto: Sendefrequenz von Schlüssel gescannt?

Die Polizei bittet um Hinweise nach einem Diebstahl aus einem Auto in Elchingen. Es gibt eine Vermutung, wie der Täter oder die Täterin vorging.

Jemand hat in Elchingen Geld aus einem Auto gestohlen. Laut Polizeibericht öffnete der Täter oder die Täterin das Auto, das im Gänsackerweg stand, am Sonntag gegen 3 Uhr nachts. Er oder sie scannte vermutlich die Sendefrequenz des Fahrzeugschlüssels, der sich in der Nähe befand. Die Beute ist eine geringe Menge an Bargeld, ein Schaden am Fahrzeug konnte nicht festgestellt werden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neu-Ulm, Telefon 0731/8013-0, entgegen. (AZ)