Diebstahlversuch auf Firmengelände: Polizei stellt zwei Männer

Zwei Männer wollten von einem Elchinger Firmengelände verwertbaren Schrott stehlen, wurden aber ohne Beute von der Polizei erwischt. Laut Polizeibericht beobachteten Zeugen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, dass sich die beiden in der Gewerbestraße verdächtig aufhielten. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm schickte deswegen mehrere Streifen, welche die Männer antreffen konnten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die beiden Männer – im Alter von 50 und 61 Jahren – stark mit Dreck und Staub bedeckt waren.

Bei ihrer Befragung gaben sie zunächst unterschiedliche Aussagen über ihren Aufenthalt. Bei einer Durchsuchung wurden mehrere Gegenstände gefunden, die den Verdacht auf einen Diebstahl erhärteten. Beim 50-Jährigen wurden eine Taschenlampe und Handschuhe sichergestellt, während beim Älteren unter anderem ein Fahrzeugschlüssel, Handschuhe und ein Stück Kabel entdeckt wurden. Dieses Kabel habe der Mann auf dem Gehweg des Gewerbegebiets gefunden, behauptete er.

Die Beamten durchsuchten dazu den in einer Seitenstraße abgestellten Transporter der Männer. Im Fahrzeug entdeckten sie eine Vielzahl von Kupferkabeln, Fahrrädern und Schrott, insgesamt etwa 1 bis 1,5 Tonnen. Daraufhin räumte der jüngere Beschuldigte schließlich ein, dass beide Männer auf einem nahegelegenen Firmengelände nach verwertbarem Schrott gesucht hatten. Die Männer hätten das Gelände jedoch ohne Beute wieder verlassen, nachdem sie von einem vorbeifahrenden Auto gestört wurden.

Eine Streife konnte daraufhin einen aufgeschnittenen Zaun an dem Firmengelände feststellen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ordnete diese die Einziehung des Fahrzeugs sowie die Beschlagnahme des Mobiltelefons des 50-Jährigen an. Beide Verdächtigen wurden in der Folge zur Polizeiinspektion Neu-Ulm gebracht. Bei einer Wohnungsdurchsuchung des Jüngeren konnten zudem weitere Kupferkabel gefunden werden. Danach durften die beiden das Polizeigebäude wieder verlassen und sich zu Fuß auf den Heimweg begeben. Die Ermittlungen zu den weiteren Details des Vorfalls und möglichen weiteren Tatbeteiligungen dauern an. (AZ)