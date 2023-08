Doppelter Auffahrunfall auf A8 führt zu 55.000 Euro Schaden an drei Autos

Auf der A8 kommt es zu einem zweifachen Auffahrunfall. Der angerichtete Schaden ist hoch.

Bei einem doppelten Auffahrunfall auf der A8 bei Elchingen ist ein Schaden von 55.000 Euro entstanden. Für die Unfallaufnahme und das Abschleppen der beteiligten Fahrzeuge war die rechte Spur für eine dreiviertel Stunde gesperrt.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der zweifache Auffahrunfall am Sonntagmittag in Fahrtrichtung Stuttgart. Eine 29-Jährige musste aufgrund des vor ihr bis zum Stillstand abbremsenden Verkehrs ihre Geschwindigkeit deutlich reduzieren. Dies erkannte ein 25-Jähriger mit seinem Auto zu spät und fuhr dem Wagen der 29-Jährigen am Stauende auf. Ein unmittelbar danach folgender 56-Jähriger schaffte es ebenfalls nicht rechtzeitig abzubremsen und schob den Wagen des 25-Jährigen nochmalig in das Heck der 29-Jährigen. Alle drei Fahrzeuge wurden mussten abgeschleppt werden. (AZ)