Elchingen/Dornstadt

16:16 Uhr

Polizei stoppt zu hohen Lkw: War ein Spediteur zu sehr auf Gewinn aus?

Plus Drei Zugmaschinen auf einem Lkw: Zu lang und zu hoch war der Transport auf der A8 bei Ulm/Elchingen. Jetzt steht das Gespann noch immer auf einem B10-Rastplatz.

Von Thomas Heckmann

Mit fachkundigem Blick haben am Dienstagvormittag zwei Polizeibeamte auf einer Streifenfahrt einen zu hoch und zu lang beladenen Lastzug bemerkt. Dieser wurde gestoppt - und steht nun noch immer an einem Rastplatz an der B10 bei Ulm/ Dornstadt. War hier ein Spediteur zu sehr auf Gewinn aus?

