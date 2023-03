Drei Bahnübergänge in Elchingen werden für mehrere Tage gesperrt

Wegen Sanierungsarbeiten werden Überwege in Thalfingen, Oberelchingen und Unterelchingen zeitweilig komplett dichtgemacht. Der Verkehr muss lange Umwege fahren.

Die Bahnübergänge in Elchingen müssen saniert werden. Deshalb werden sie teilweise für mehrere Tage vollständig gesperrt, wie die Gemeinde mitteilt.

- Der Bahnübergang Donaustraße in Thalfingen ist in der Zeit vom 28. März, 6 Uhr, bis zum nächsten Tag um 16 Uhr komplett dicht, also auch für Radfahrer und Fußgänger. Die ausgeschilderte Umleitung verläuft über die Donauuferstraße, Industriestraße und Elchinger Straße. Die Linienbusse nehmen ebenfalls diese Umleitung. Damit der Verkehr besser fließen kann, wird in der Elchinger Straße von der Einmündung Industriestraße bis zur Einmündung Austraße ein beidseitiges Halteverbot eingerichtet. Die Bushaltestelle bei der evangelischen Kirche St. Thomas kann in dieser Zeit nicht bedient werden.

- Der Bahnübergang Riedgartenweg (Kreisstraße NU8) in Oberelchingen ist vom 28. März, 6 Uhr, bis voraussichtlich 1. April vollständig gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können die danebenliegende Überführung oder die rund 150 Meter entfernte Unterführung benützen. Die Umleitung ist ausgeschildert und verläuft weiträumig über Thalfingen und Burlafingen. Die Linienbusse (Linien 59 und Ortsbus 591) fahren eine Umleitung über Unterelchingen (Bahnhofstraße–Lange Straße–Weißinger Straße–Gewerbestraße und Nersinger Straße und in umgekehrter Richtung), damit die Haltestellen südlich der Bahnlinie in Unterelchingen (vor allem der Schülerverkehr in der Nersinger Straße) bedient werden können. Die Haltestelle bei der Firma Bosch Rexroth wird in der fraglichen Zeit nicht bedient, da es wegen der Umleitungen ohnehin schon zu Verspätungen kommt.

- Der Bahnübergang Feldweg in Unterelchingen in Richtung Langenau ist vom 27. März, 8 Uhr, bis zum 1. April, 20 Uhr, komplett dicht, also auch für Radler und Fußgänger. Dort ist keine Umleitung ausgeschildert. Betroffen sind in erster Linie der land- und forstwirtschaftliche Verkehr sowie Fußgänger und Radfahrende. Eine Umleitung ist möglich über die Staatsstraße 2021 und den dazu parallel verlaufenden Geh-/Radweg. (AZ)