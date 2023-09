E-Mobilität: So schlägt sich das Elektro-Müllauto im Härtetest

Plus Der Abfallentsorger Knittel testet in Elchingen eine Woche lang den Einsatz eines E-Fahrzeugs. Allein der Akku wiegt 1,5 Tonnen.

Die Zeiten, in denen man die Mülltonne herausstellt, wenn das Müllauto in der Ferne lärmt, könnten im Landkreis Neu-Ulm bald vorbei sein. Die Vöhringer Abfallentsorgungsfirma Knittel testet diese Woche ein E-Müllfahrzeug und plant, wenn die Versuchswoche erfolgreich ist, die Anschaffung eines mit vier Motoren bestückten Elektro-Müllfahrzeuges. Der Härtetest für das Fahrzeug ist Elchingen, dessen Topografie durch den Thalfinger Badberg und den Oberelchinger Klosterberg herausfordernd ist.

Anders als auf der Langstrecke haben im Stop-and-go-Verkehr die leisen vollelektrischen Müllsammelfahrzeuge Vorteile, betont Geschäftsführer Andreas Knittel, denn kein anderer Lkw muss so oft bremsen und wieder anfahren wie ein Müllsammelfahrzeug. Deshalb ist die Rückgewinnung von elektrischer Energie bei einem solchen Fahrzeug besonders hoch.