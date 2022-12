Ein Westfale auf Irrwegen auf der Autobahn

Nicht alle Wege führen nach Augsburg: Diese Weisheit lernte ein 76-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen am Freitagnachmittag auf ernüchternde Weise.

Der Mann war von Norden kommend am Autobahnkreuz Ulm/ Elchingen von der A7 abgefahren, um auf die A8 in Richtung Augsburg zu wechseln. Allerdings hatte er sich versehentlich in Richtung Stuttgart eingeordnet. Als er seinen Fauxpas bemerkt hatte, fuhr er unvermittelt nach links, um wieder auf den richtigen Fahrstreifen zu kommen. Jedoch hatte er in der Eile einen dort fahrenden 40-jährigen Autofahrer übersehen.

Zwischen den Fahrzeugen kam es aufgrund der guten Reaktion des Geschädigten nur zu einer leichten Streifkollision, sodass niemand verletzt wurde. An den beiden Fahrzeugen entstanden, laut Schätzungen der aufnehmenden Beamten der Autobahnpolizei Günzburg, Sachschäden in Höhe von je 4000 bis 5000 Euro. Nachdem der Verursacher ein Verwarnungsgeld bezahlt hatte, konnte er seine Fahrt zum Familienbesuch in Bayern fortsetzen. Auch sein Unfallgegner konnte selbstständig weiterfahren. (AZ)