Einbrecher erbeutet Goldkette in Thalfingen

Ausgerechnet am Silvestertag hat ein Einbrecher ein Einfamilienhaus in Thalfingen heimgesucht. Zwischen 17.25 Uhr und 21.25 Uhr drang der unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude im Gänsackerweg ein. Er hatte zuvor ein Fenster aufgehebelt. Die Beute: eine Goldkette sowie Bargeld. Nähere Angaben dazu machte die Polizei nicht. Am Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Neu-Ulm und den Kriminaldauerdienst Memmingen (KDD) geführt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0731/8013-0. (AZ)