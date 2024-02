Elchingen geht dem Thema Starkregen auf die Spur

Der Gemeinderat beauftragte nun Experten zu untersuchen, wo im Ort genau Überschwemmungen drohen.

In der Elchinger Bürgerversammlung im Herbst vergangenen Jahres war die Erstellung eines Gutachtens über Hochwasserschutz bei Starkregenereignissen empfohlen worden. Ein Fachbüro soll sich nun mit dem teilweise nur oberflächlich vorliegenden topografischen Erkenntnissen westlich an Finkenweg und Bergstraße, an der nordwestlichen Klostersteige und anderen Bereichen befassen.

Starkregen: Elchingen beauftragt ein Fachbüro

Darum, welches Fachbüro dies tun soll, wurde diskutiert: Der Gemeinderat möchte mindestens einen zusätzlichen Kostenvoranschlag zu dem des Büros Wassermüller, das regelmäßig für die Gemeinde tätig ist. Bürgermeister Joachim Eisenkolb nannte auf Nachfrage von Gemeinderäten Kosten im oberen vierstelligen Bereich für das Gutachten. Er hoffe, dass es die Fünfstelligkeit nicht knacken werde. Wichtig sei zu erfahren: Wo es brenne, so Eisenkolb.

Einstimmig entsprach der Gemeinderat der Empfehlung zur Erstellung einer solchen Starkregenuntersuchung, für die die Elchingen Gemeindeverwaltung die bereits existierenden Erkenntnisse und der notwendige Umfang der Untersuchung ermitteln muss. (köd)

Lesen Sie dazu auch