Elchingen

vor 39 Min.

Elchingen lehnt Müllreform ab: "Wir bleiben ein widerständiges Dorf"

Plus Die Elchinger Rätinnen und Räte sehen durch die geplante Rückübertragung den Wertstoffhof der Gemeinde in Gefahr. Auch die Kosten sind für sie ein Knackpunkt.

Von Andreas Brücken

Die Müllentsorgung in der Region soll grundlegend reformiert werden: "Rückübertragung der abfallwirtschaftlichen Aufgaben an den Landkreis Neu-Ulm" nennt sich das Projekt, das unter der Mitwirkung von 14 Kommunen und der Kreistagsfraktionen entwickelt wurde. Die Initiative dafür ging in erster Linie von den kleineren Gemeinden im südlichen Landkreis aus, die Probleme mit den zunehmenden Vorgaben der Entsorgung haben. In Elchingen sehen die Rätinnen und Räte die Reform äußerst kritisch.

