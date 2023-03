Elchingen steht das Wasser bis zum Hals – die Gemeinde erhöht Steuern

Plus Bei der Verabschiedung des Haushalts 2023 herrscht im Gemeinderat Elchingen Frust. Bürgermeister Joachim Eisenkolb wird heftig kritisiert.

Schwere, teils persönliche Geschütze fuhren die Elchinger Gemeinderäte bei der Diskussion der Beschlussvorlage zum Haushalt 2023 auf. Die Frustration über die stark steigenden Schulden und über den von den Räten kritisierten fehlenden Sparwillen der Verwaltung führten gar zum Vorschlag aus den Reihen der Gemeinderatsmitglieder, wenigstens die eigene Aufwandsentschädigung um zehn Prozent zu kürzen. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B und die Gewerbesteuer steigen rückwirkend zum 1. Januar.