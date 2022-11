Elchingen

vor 12 Min.

Elchingen "steht das Wasser bis zum Hals"

Ein Nahverkehrsexperte hat für Elchingen eine neue Ortsbuslinie erarbeitet, die am 9. Januar 2023 – dem ersten Schultag nach den Weihnachtsferien – starten soll.

Plus Elchingen braucht wie praktisch alle Gemeinden mehr Geld. Doch nicht nur Krisen sind Thema auf der Bürgerversammlung, es geht auch um eine neue Buslinie.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Bürgermeister Joachim Eisenkolb fand klare Worte: Der Gemeinde Elchingen, deren Haushalt in der Vergangenheit geordnet war, stehe inzwischen das Wasser "bis zum Hals". Doch viel sparen lässt sich in naher Zukunft nicht, fallen die nächsten anstehenden Ausgaben doch in den Bereich der Pflichtaufgaben von Gemeinden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen