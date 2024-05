Elchinger Musiktage: Sängerinnen und Sänger gesucht

Wer die Elchinger Musiktage unterstützen will, kann spenden - bis 19. Mai gibt es dafür ein besonderes Extra - oder sogar selbst mitsingen.

Noch bis zum 19. Mai läuft eine Spendenaktion, die das Festival "Elchinger Musiktage" unterstützen will: Alle neuen Fördermitglieder, die jährlich einen Beitrag von 200 Euro bezahlen, und alle Spender und Spenderinnen von mindestens 250 Euro erhalten einen Gratis-Festivalpass für das Festival 2024 und als Extra freien Eintritt zu einem Konzert in Schloss Obertalfingen am 26. Mai.

Zu diesem exklusiven Schlosskonzert können sich die Unterstützer der Elchinger Musiktage auf ein Opern- und Operettenprogramm mit Manuela Viera (Sopran), Brigitta Ambs (Mezzosopran) und Nikolai Petersen (Klavier) freuen. Im Anschluss gibt es ein Meet & Greet mit Häppchen und Wein.

Projektchor singt Haydns "Die Schöpfung"

Das Festival der Elchinger Musiktage geht in diesem Jahr vom 24. Bis 28. Juli – mit einem Kinderchorkonzert "We are the World" vorab am 19. Juli um 18 Uhr in der Thalfinger Kirche "Christus unser Leben". Für das Klima-Konzert "Creating Future" am 28. Juli um 19 Uhr in der Oberelchinger Klosterkirche sucht Festival-Intendantin Brigitta Ambs noch Sängerinnen und Sänger für den Projektchor, der von Ulrike Blessing geleitet werden wird. Voraussetzung ist, dass die Interessierten das Joseph Haydns "Die Schöpfung", das aufgeführt werden wird, schon einmal gesungen haben, denn es wird nur wenige Proben geben können. Dieses Schöpfungskonzert wird den Abschluss der zweiten Elchinger Musiktage bilden.

Info: Das Programm der Elchinger Musiktage ist bereits online und unter www.elchinger-musiktage.de einzusehen. Kontakt: elchinger-musiktage@posteo.de.