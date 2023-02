Entsteht an der Autobahn bei Elchingen ein riesiger Photovoltaikpark?

Plus Entlang der A7 und der A8 gehört eine Strecke von 7,7 Kilometern zu Elchingen. Eine Gesetzesänderung ermöglicht nun neue Nutzungen.

Bereits in der Elchinger Bürgerversammlung vom Ende des Jahres 2022 gab es die Forderung, die Gemeinde möge Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Außenbereich ermöglichen, explizit angesprochen war damals das naturgeschützte Hasental. Kurz vor der Bürgerversammlung hatten die Freien Wähler Elchingen den Antrag gestellt, der Gemeinderat möge entgegen einer früheren Beschlussfassung prüfen lassen, wo sich Photovoltaik-Außenanlagen in Elchingen installieren lassen.