Erneuerbare Energien: In Elchingen sollen weitere Windräder gebaut werden

Der Bau- und Umweltausschuss Elchingen hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit dem Bau weiterer Windkraftanlagen befasst.

Plus Gesetzliche Vorgaben zwingen die Gemeinde Elchingen zu einer Entscheidung in Sachen Windkraft. Welche Flächen für neue Anlagen infrage kommen.

Von Dagmar Hub

In Elchingen sollen weitere Windräder gebaut werden, vorzugsweise in der Nähe der bereits bestehenden Windenergieanlage auf der Thalfinger Gemarkung bei Seligweiler. Mit dem Bau ist aber nicht vor 2026 zu rechnen, weil zuerst der Regionalplan geändert werden muss.

Der Regionalverband Donau-Iller prüft Flächen in der Region

Zu einer zügigen Entscheidung zwingt die Gemeinde das am 1. Februar in Kraft getretene Windenergieflächenbedarfsgesetz. Es sieht vor, dass bis Ende 2027 1,1 Prozent der Fläche Bayerns für Windkraftanlagen ausgewiesen sein müssen, fünf Jahre später sind es 1,8 Prozent. Der Freistaat Bayern legt diese Vorschriften auf die Planungsregionen um, in diesem Fall muss der Regionalverband Donau-Iller die Flächen festlegen. Würden die Ziele des Gesetzes nicht fristgerecht erreicht, greift die Privilegierung der Windenergie, und die Anlagen wären im Außenbereich grundsätzlich überall zulässig und zu genehmigen.

