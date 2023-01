Fasnet: Die "Greane Krapfa" feiern in Oberelchingen ihr 66-jähriges Bestehen

Die Elchinger Karnevalsgesellschaft "Greane Krapfa" begeht ihr Gründungsjubiläum in der Klosterkirche. Die Faschingstradition im Ort besteht schon länger.

Das Verhältnis zwischen Karneval und Kirche ist eine uralte Beziehung zwischen Annäherung und Ablehnung: Die „11“ der Narren und ihres Rats gilt als unheilige Zahl gegenüber den Zwölf Aposteln oder den Zehn Geboten, und doch hat die Fastnacht ihre Wurzeln im Christentum, im Feiern vor der vorösterlichen Fastenzeit. In Elchingen sind Karneval und Klosterkirche beide auf dem „heiligen Berg“ angesiedelt – und das 66-jährige Gründungsjubiläum der Karnevalsgesellschaft „Greane Krapfa“ wurde im Sonntagsgottesdienst in der Klosterkirche St. Peter und Paul begonnen.

28 Bilder Das war 2020: Greane Krapfa bieten buntes Programm Foto: Andreas Brücken

Kalt, zugig und neblig war es auf dem Berg, und die Prinzenpaare, Narren und Gardemädchen der Elchinger Faschingsgesellschaften und der mit ihnen befreundeten Vereine aus Sonthofen, Leipheim und Ulm suchten sich zum Schutz vor der Kälte schnell Plätze im Inneren der Klosterkirche, Standartenträger der Vereine zogen mit den Konsultoren der Oberelchinger Bruderschaft feierlich in die Kirche ein, die Narrenkappen, die Kleidung der Hästräger und die farbenprächtigen Gewänder der Prinzenpaare bunt füllten.

Die Oberelchinger Greane Krapfa gründeten sich vor sechs Mal elf Jahren, vor 66 Jahren – 1957, was nach dem Gottesdienst im Konstantin-Vidal-Haus mit einem Weißwurstfrühstück gefeiert wurde. Die Faschingstradition in Oberelchingen besteht aber schon deutlich länger – Faschingsumzüge am Klosterberg gab es bereits spätestens in den 30er-Jahren. Der Zweite Weltkrieg bereitete dem Treiben wie überall ein Ende. Anfang der 50er-Jahre lebte die Tradition auch in Oberelchingen wieder auf und führte zur Vereinsgründung der „Greane Krapfa“.

