Firma Gugelfuss darf sieben Meter hohe Werbeanlage aufstellen

Zuletzt hatte der Elchinger Gemeinderat mehrere Werbetafeln abgelehnt. Bei dem geplanten Pylon der Firma Gugelfuss sieht die Sache anders aus.

Nachdem der Elchinger Gemeinderat in den vergangenen Wochen zwei großflächige Werbetafeln auf dem Gemeindegebiet abgelehnt hatte, gab es nun ein einstimmiges Ja für die Planung der Firma Gugelfuss in der Glockeraustraße. Deren Werbepylon am Stammsitz der Firma soll allerdings ein Wegweiser sein zur Ausstellung, zum Besucherparkplatz und zur Warenanlieferung.

Der Elchinger Bauausschuss hat keine Einwände

Weil der sieben Meter hohe geplante Pylon an der Stätte der Leistung der Firma errichtet wird, und weil er der Orientierung zu den verschiedenen Betriebseinrichtungen dienen wird, hatte der Elchinger Bauausschuss keine Einwände gegen die Planung des Fenster- und Türenherstellers. (köd)