Galerie auf der Insel: Kühe kehren in ehemaligen Stall zurück

Die Kühe sind zurück. Tatsächlich: Dort, wo bis vor genau 50 Jahren Kühe standen, im Stall des Landwirts Georg Kling auf der Thalfinger Insel, gibt es aktuell wieder Kühe zu sehen: Galerist Manfred Bittner hat Kuh-Bilder verschiedener Künstlerinnen und Künstler vereint in einer Jubiläumsausstellung, die bis zum 2. November in der Galerie auf der Insel zu sehen sein wird.

Mütterliche Kühe, wütende Kühe, einsame Kühe, schottische Hochlandrinder und sanfte Kuhgesichter – da ist eine Herde versammelt, die durchaus sehenswert ist. Die Menschen, die diese Kuh-Bilder geschaffen haben, sind unter anderem der renommierte Realist Franz Meckl, Galerist Manfred Bittner selbst, Gabriele Späth und einige andere.

Zur 180. Ausstellung kehren die Kühen in den ehemaligen Stall zurück

Ein mehrfaches Jubiläum ist es: Vor genau fünfzig Jahren verließ die letzte Kuh diesen Stall des Bauernhofs, vor dreißig Jahren begann Manfred Bittner seine Tätigkeit als Galerist – und es ist seine 180. Ausstellung seitdem. Die Galerie ist im ältesten Wohngebäude Thalfingens untergebracht – es war nachweislich von 1580 bis 1803 Hirtensölde des Dorfes Thalfingen und nach 1803 Bauernhof, in dem auch Kühe gehalten wurden.

„In diesem Stall, da gehören sie hin“, dachte sich Manfred Bittner über die meist sanften Rindviecher, die auch in vielen Museen als Motiv zu finden sind und auch laut Kunstkaufhaus-Initiator Markus Kienle die Menschen immer ansprechen. Die künstlerisch-technischen Stilweisen sind unterschiedlich – Aquarell, Ölbild und Fotografie sind in ganz persönlichen Handschriften vertreten. Fotorealistisch und ausdrucksstark sind Franz Meckls Kuhgesichter, gerade so, als stünden die Rinder hier im Stall und schauten durch Fenster auf den Betrachter. Es gibt eine liebevolle Mutterkuh mit Kalb, eine geschmückte Kuh beim Almabtrieb und Kühe, die auf einen Torero losgehen, der mit „ihrem“ Stier kämpft. Bittner selbst steuert eine einsame Kuh am Ortler bei.