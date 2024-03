Elchingen

"Genug ist genug": Elchinger Räte lehnen Flüchtlingsunterkunft ab

Eine geplante Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Hotel und Gasthof in der Badergasse bringt Gemeinderäte in Elchingen auf die Palme.

Von Dagmar Hub

Der Antrag lag dem Elchinger Bau- und Umweltausschuss bereits zum zweiten Mal vor: Der Eigentümer möchte ein Hotel in der Unterelchinger Badergasse in eine Flüchtlingsunterkunft umwandeln. Die Räte hatten diesen Antrag im Sommer 2022 abgelehnt, und sie blieben auch jetzt einstimmig bei einer Ablehnung der Umnutzung, mit der die Unterbringung von 89 Personen in Hotel und Gasthof einhergehen soll.

Aus dem früheren Hotel Garni in Elchingen soll ein Flüchtlingsheim werden

Rudolf Niedermeier (FWE) stieß der Antrag gewaltig auf: „Genug ist einfach genug!“ Die Grenze der Belastbarkeit sei in Unterelchingen erreicht. Er kenne das Hotel gut, das ein Hotel garni war, und da habe es sieben Zimmer mit 14 Betten gegeben, sagte er. „Und jetzt angeblich 14 Zimmer und maximal 36 Betten.“ Zudem sei es im August 2022 eine demokratische Abstimmung gewesen, mit der man den Antrag abgelehnt habe – „und unsere kommunalrechtlichen Bedenken wurden nicht ernst genommen.“ Will heißen: Die Einrichtung werde seit ungefähr Oktober 2022 ohne das Einverständnis der Gemeinde Elchingen genützt.

