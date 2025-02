Auf dem Friedhof in der Elchinger Straße in Thalfingen ist Grabschmuck gestohlen worden. Ein bislang unbekannter Täter nahm einen aus Kupfer gefertigten Ast an sich, indem er ihn mutmaßlich mit einer Säge abschnitt. Nach Polizeiangaben entstand ein materieller Schaden von etwa 100 Euro. Die Tat soll sich zwischen Heilig Abend und Montag, 10. Februar, ereignet haben. (AZ)

