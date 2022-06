Hoher Umgang lockt die Gläubigen nach Oberelchingen

Zahlreiche Gläubige strömten zum Wallfahrtsfest des Hohen Umgangs in die Klosterkirche Oberelchingen.

Beim größten Wahlfahrtsfest der katholischen Klosterkirche St. Peter und Paul in Oberelchingen nahmen an den drei Tagen wieder zahlreiche Gläubige aus nah und fern teil.

Seit 1644 feiert Oberelchingen auf dem "Heiligen Berg" den "Hohen Umgang", der auf den Dreißigjährigen Krieg zurückgeht. Traditionell wird zehn Tage nach Fronleichnam unter Leitung des Ortspfarrers zum "Hohen Umgang" geladen, sogar aus Bettringen bei Schwäbisch Gmünd pilgern jährlich Gläubige betend und singend zu Fuß nach Oberelchingen und zurück.

Hoher Umgang um die Klostermauer in Oberelchingen

Am Freitag begannen die Feierlichkeiten mit der Lichternacht in der Klosterkirche. Pfarrer Johannes Reiber (FSO Memmingen) führte nach einer feierlichen Marienandacht am Samstagabend die Lichterprozession um die Kirche in den Pfarrgarten, mit Chor und musikalischer Begleitung und mit festlicher Umrahmung. Ebenfalls bei guter Witterung zogen am Sonntagvormittag nach der Festmesse zum Hohen Umgang mit Pater Norbert M. Becker (MSC Oase Steinerskirchen) die Gläubigen in einer feierlichen Sakramentsprozession um die Klostermauer.