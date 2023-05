Schüsse und Feuerwerkskörper aus Autokorso auf der A7

Ein Autokorso behindert zwischen Elchingen und Illertissen den Verkehr, andere Fahrer berichten von Schüssen und Feuerwerkskörpern. Die Polizei ermittelt.

Aus einem Autokorso auf der A7 zwischen Elchingen und Illertissen sind am Nachmittag Schüsse abgegeben und Feuerwerkskörper gezündet worden. Zudem behinderte die Fahrzeugkolonne den Verkehr, wie die Polizei meldet. Wer dafür verantwortlich ist, ist noch unklar.

Elchingen/Illertissen: Polizei berichtet von Schüssen auf der Autobahn 7

In der Vergangenheit waren aus Hochzeitskorsos immer wieder Schüsse abgegeben worden, zuletzt berichtete die Polizei im Januar von einem solchen Vorfall in Senden. Ob es sich auch hier um Ausschweifungen handelt, die Teil einer Hochzeitsfeier sind, ist unklar. Einer Mitteilung zufolge haben mehrere Personen den Autokorso bei der Polizei gemeldet. Demnach wurde der Verkehr auf der A7 bei Elchingen ausgebremst. Autos befuhren mit geringer Geschwindigkeit beide Fahrstreifen der zweispurig ausgebauten Autobahn in Richtung Füssen. Nach bisherigen Erkenntnissen fielen anschließend zudem Schüsse aus einem der beteiligten Fahrzeuge und Feuerwerkskörper wurden gezündet.

Mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei fahndeten im Bereich der Anschlussstellen Vöhringen und Illertissen nach den beteiligten Fahrzeugen, die bei Illertissen die Autobahn verließen. Die Verkehrspolizeiinspektion Günzburg nahm die Ermittlungen zum Sachverhalt auf und bittet Zeuginnen und Zeugen unter der Rufnummer 08221/919-311 um Hinweise. (AZ)