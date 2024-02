Elchingen/Ingolstadt

vor 18 Min.

Sexueller Missbrauch: Verurteilter Pfarrer wieder vor Gericht

Plus Der Geistliche wehrt sich vor dem Landgericht Ingolstadt gegen die Haftstrafe, zu der ihn das Amtsgericht Pfaffenhofen verurteilt hat. Das sind die Vorwürfe.

Von Sebastian Mayr

Von Donnerstag, 8. Februar, an steht der wegen sexuellen Missbrauchs eines Ministranten verurteilte Pfarrer wieder vor Gericht. Der Geistliche, der zuletzt in Elchingen tätig war, hat sich nach Überzeugung des Amtsgerichts Pfaffenhofen an der Ilm vor rund 15 Jahren an einem Jugendlichen vergangen, er wurde zu acht Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Noch im Gerichtssaal legten seine Anwälte Florian Zenger und Christoph Kahle Berufung ein. Dieses Verfahren beginnt nun am Landgericht Ingolstadt – knapp ein Jahr nach dem Urteil im ersten Prozess.

Fünf Verhandlungstage sind angesetzt, die 4. Strafkammer unter dem Vorsitzenden Richter Ingo Desing verhandelt über die Berufung. Das öffentliche Interesse könnte groß sein – beim Urteil des Amtsgerichts Pfaffenhofen im März 2023 waren etliche Zuhörerinnen und Zuhörer sowie mehrere Medienschaffende anwesend gewesen. Während dieses Verfahrens hatten die Verteidiger des Geistlichen die zeitliche Einordnung der Vorfälle angezweifelt, wie sie vom Hauptbelastungszeugen geschildert worden waren. Nach der damaligen Rechtslage bliebe der katholische Priester straffrei, sofern der Ministrant damals bereits 16 Jahre alt war. Amtsrichterin Katharina Laudien betonte aber in ihrer Urteilsbegründung, an der Glaubhaftigkeit dieser Schilderungen habe sie "keine Zweifel". Eine Anfrage unserer Redaktion an die Verteidiger des Priesters blieb vor der Berufungsverhandlung unbeantwortet.

