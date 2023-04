Elchingen

vor 47 Min.

Jetzt geht es an die Detailarbeit für das neue Feuerwehrhaus

Plus Die Gemeinde bemüht sich, die Kosten für den beschlossenen Feuerwehr-Neubau in Unterelchingen zu drücken. Das gelingt nur in einem Fall.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Ende Februar fiel die Entscheidung für ein neues Feuerwehrhaus für die Unterelchinger Feuerwehr. Der Bau an der Hauptstraße wird mit Kosten von etwa 4,5 Millionen Euro deutlich teurer als ursprünglich geplant. Nun gab es im Elchinger Bauausschuss weitere Entscheidungen in Bezug auf den Bau zu treffen. Es ging um die Entwässerung des Baugeländes, die einen Kostenfaktor darstellt.

Wo die Gemeinde Elchingen 30.000 Euro sparen kann

Lassen sich bei der Entwässerung von Regen- und Schmutzwasser günstigere Lösungen finden als geplant? In einem Fall ja, im anderen nein. Hatte die Gemeinde zunächst befürchtet, einen Regenwasserkanal bauen zu müssen, weil auf dem Grundstück an der Hauptstraße eine Versickerung des Regenwassers für nicht möglich eingeschätzt worden war, so geben Bodenproben jetzt positive Zeichen für eine Ersparnis von rund 30.000 Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen