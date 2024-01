Kassiert das Landratsamt den Beschluss zur Werbetafel ein?

Plus Der Elchinger Bauausschuss lehnt eine geplante Werbetafel zum zweiten Mal ab. Das Landratsamt hält die Anlage dagegen für zulässig.

Das Thema Werbetafeln bleibt spannend in Elchingen. Zum zweiten Mal lehnte der Bau- und Umweltausschuss eine von der Firma Schwarz Außenwerbung beantragte Werbetafel in der Unterelchinger Hauptstraße ab. Nun muss das Landratsamt entscheiden.

In Elchingen gibt es seit 2011 eine Werbeanlagensatzung: Die Gemeinde möchte im gewachsenen innerörtlichen Gebiet keine zusätzlichen Großwerbeflächen. Deshalb wurde im Oktober der Antrag auf den Bau der Großflächenwerbetafel einstimmig abgelehnt, und auch im zweiten Anlauf erfolgte die Ablehnung einstimmig. Dass das Thema zum zweiten Mal auf die Tagesordnung kam, liegt daran, dass das Landratsamt die Plakatwerbetafel für zulässig hält und angeregt hatte, die Verweigerung des gemeindlichen Einverständnisses noch einmal zu überdenken. Eine, "besondere Schutzwürdigkeit" sei an dieser Stelle nicht gegeben.