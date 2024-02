Kontrolle bei A8: Polizei erwischt Schwarzfahrer und findet Diebesgut

Die Verkehrspolizei will auf der A8 ein Auto kontrollieren. Doch beim Anhalten sitzt eine andere Person hinter dem Steuer und es gibt einen überraschenden Fund.

Schleierfahnder der Verkehrspolizei Günzburg wollten am Donnerstag auf der A8 bei Elchingen ein Auto kontrollieren. Sie gaben ein Warnsignal ab, doch das Auto wechselte plötzlich den Fahrstreifen und bremste stark ab. Der Polizei gelang es, das Auto an der Anschlussstelle Oberelchingen von der Autobahn zu leiten.

Dann bemerkte die Polizei, dass nun eine andere Person hinter dem Lenkrad saß. Bei der Kontrolle stellte die Verkehrspolizei fest: Der eigentliche Fahrer, der noch auf der Autobahn das Auto steuerte, hatte keinen Führerschein. Die Polizisten durchsuchten anschließend das Auto und es gab eine weitere Überraschung.

Polizei kontrolliert Auto auf A8 und entdeckt Diebesgut

Die Männer hatten Diebesgut dabei. Wie die Polizei berichtet, sollen in dem Fahrzeug einige Kleidungsstücke und Drogerieartikel gewesen sein, die augenscheinlich gestohlen waren. Das erkannten die Polizisten an der Menge und an der Beschaffenheit der Gegenstände, wie die Polizei schildert.

Die Polizei konfiszierte die Ware und brachte die Männer auf das Polizeirevier. Dort wurden sie später in Absprache mit der örtlichen Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Gegen die Männer wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Strafvereitelung und Ladendiebstahl ermittelt. (AZ)