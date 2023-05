Schwerer Unfall heute bei Elchingen mit Lkw und Auto: Person eingeklemmt

Bei Elchingen in Richtung Langenau ist am heutigen Donnerstag ein schwerer Unfall passiert. Laut ersten Informationen der Polizei wurde eine Person eingeklemmt.

Am Ortsausgang von Unterelchingen in Richtung Langenau ist am Donnerstagvormittag gegen 8.15 Uhr ein schwerer Unfall passiert. Das teilt die Polizei in einer Erstmeldung mit. Nach bisherigen Informationen sind an dem Unfall ein Auto und ein Lkw beteiligt, eine Person wurde wohl eingeklemmt. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte befinden sich vor Ort im Einsatz. Es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.