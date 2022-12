Laster rast bei Schneeglätte in Leitplanke und fährt weiter

Eine Fahrerflucht auf der A7 beim Autobahnkreuz Ulm/Elchingen beschäftigt die Polizei. Ein Laster rast in eine Leitplanke.

Bei winterlichen Straßenverhältnissen auf der A7 krachte es am Freitagmorgen. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer, der in Richtung Würzburg unterwegs war, verlor auf Höhe des Autobahnkreuzes Ulm/ Elchingen die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in die Mittelschutzplanke.

Fahrzeugteile lagen auf der A7 bei Ulm

Der Laster kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Dies konnte von anderen Verkehrsteilnehmern beobachtet werden. Nähere Angaben zum Fahrzeug konnten jedoch nicht gemacht werden. Beim Eintreffen der Polizeistreife war kein Lkw mehr vor Ort, da der Fahrer seine Fahrt verbotswidrig fortgesetzt hatte. Durch die Wucht des Aufpralls in die Schutzplanke blieben mehrere Fahrzeugteile auf der Fahrbahn liegen. Weitere Verkehrsteilnehmende fuhren über diese Fahrzeugtrümmer auf der Fahrbahn, wodurch Schäden an den Fahrzeugen entstanden sind. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde an der Schutzplanke und an den beschädigten Fahrzeugen ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro verursacht. Zeugenhinweise erbittet die Autobahnpolizei Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-311. (AZ)