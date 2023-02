Eklatante Verstöße: Polizei stoppt mehrere Lkw-Fahrer bei Kontrolle auf A8

Die Polizei hat auf der A8 mehrere Lkw kontrolliert und dabei "eklatante Verstöße" festgestellt. Die Weiterfahrt mehrerer Laster wurde unterbunden.

Beamte der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm haben am Donnerstag gleich mehrfach hohe Sicherheitsleistungen bei ausländischen Lkw-Fahrern angeordnet. Wie die Polizei mitteilt, seien bei ihnen jeweils eklatante Verstöße bei den Kontrollen feststellt worden.

So kontrollierten die Polizisten am frühen Abend bei einer ersten Kontrollstelle an der A8 Höhe Oberelchingen zwei polnische Klein-Lkw. Beide waren offensichtlich zu schwer beladen, was auch die Berechnung allein aufgrund der mitgeführten Papiere schon zeigte. Zur Beweissicherung wurden sie vor Ort mittels Radlastwaage verwogen.

Polizeikontrolle auf A8 bei Elchingen: Lkw um fast das Doppelte überladen

Bei einem der 3,5-Tonner, der von einem 36-jährigen Ukrainer gelenkt wurde, war das Gesamtgewicht um fast 90 Prozent und die zweite Achse um über 85 Prozent überladen.

Das Wiegen des Lkws von einem 24-jährigen polnischen Fahrer ergab eine Überladung des Gesamtgewichts von 88 Prozent und eine Überschreitung des Gewichts der Hinterachse um 65 Prozent. Dieser Berufskraftfahrer sicherte zudem seine Ladung überhaupt nicht, heißt es im Polizeibericht.

Lkw-Kontrolle auf A8: Weiterfahrt wurde untersagt

Beide mussten eine Sicherheitsleistung im oberen dreistelligen Bereich hinterlegen. Zudem wird gegen beide Unternehmen ein Gewinnabschöpfungsverfahren eingeleitet, was zu einem niedrigen vierstelligen Betrag führen dürfte. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt bis zum Umladen auf andere Fahrzeuge.

Außerdem kontrollierten die Beamten an dieser Kontrollstelle einen italienischen Sattelzug. Bei den beiden Fahrern war zwar nichts zu beanstanden, jedoch hat das Unternehmen es unterlassen, das Kontrollgerät auf sich anzumelden. Zudem wurde auch nicht die regelmäßige Überprüfung durchgeführt. Hier musste das Unternehmen eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich hinterlegen.

Zwei rumänische Lkw-Fahrer täuschen Lenkzeiten vor

Im Rahmen der danach folgenden Streifenfahrt wurde kurz vor Mitternacht ein rumänischer Sattelzug mit einer Zwei-Fahrer-Besatzung angehalten. Die Kontrolle ergab, dass nicht beide Fahrer gleichzeitig ihre Fahrerkarte wie vorgeschrieben im Kontrollgerät zur Aufzeichnung gesteckt hatten. Dadurch konnte immer einer der beiden eine Ruhezeit vortäuschen und somit in der Folge längere Lenkzeiten generieren. Es wurden mehrfach Lenkzeiten von bis zu 15 Stunden statt maximal 10 Stunden ermittelt.

Der 40-jährige rumänische Fahrer und seine 36-jährige rumänische Beifahrerin mussten für sich und das Unternehmen insgesamt eine Sicherheitsleistung im mittleren vierstelligen Bereich hinterlegen. Die Weiterfahrt wurde ihnen zur Einhaltung der Ruhezeit ebenfalls untersagt. (AZ)