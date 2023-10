Wohnmobil kippt um – Gaffer filmen Unfallstelle

Ein Reifenplatzer verursacht den Unfall. Ersthelfer befreien die unverletzte Fahrerin über das Dach. Der Schaden ist hoch.

Der rechte hintere Reifen eines Wohnmobils ist am Freitagmittag gegen 13.30 Uhr auf der A8 zwischen Elchingen geplatzt. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und kippte auf die Seite. Mehrere Gaffer filmten und fotografierten das Geschehen mit ihren Handys.

Reifenplatzer: Wohnmobil kippt auf der A8 um

Das Wohnmobil kollidierte zwischen dem Elchinger Kreuz und der Anschlussstelle Leipheim in Richtung München mit der Außenschutzplanke und kam schließlich auf dem Seitenstreifen und dem rechten Fahrstreifen zum Liegen. Ersthelfer befreiten die unverletzte 59-jährige Fahrerin über das Dachfenster aus dem Wrack. Das Wohnmobil wurde ebenso wie das geladene Motorrad und ein Fahrrad massiv beschädigt. Der Schaden beläuft sich am Wohnmobil auf circa 35.000 Euro, schätzt die Polizei. An Einrichtungen der Autobahn wie Schutzplanke und Fahrbahn entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Mehrere Autofahrer, welche die Unfallstelle passierten, filmten und fotografierten mit ihren Mobiltelefonen das Geschehen. Zwei von ihnen hielt die Polizei unmittelbar an. Sie erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von jeweils 100 Euro. (AZ)