Liebeskummer: 15-Jährige steigt in Seligweiler aus und will zu Schwarm nach Italien laufen

Das Ende ihres Urlaubs hatte sich eine niederländische Familie sicher anders vorgestellt. Teenie lief bereits sechs Kilometer, als Polizei eingriff.

Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte die Polizeiinspektion Neu-Ulm: Am Samstagnachmittag wurde den Beamten ein nicht alltäglicher Familienstreit in einem Schnellrestaurant im Bereich Seligweiler mitgeteilt.

Wie sich im Rahmen der weiteren Ermittlungen herausstellte, befand sich eine niederländische Familie auf Rückreise von einem Urlaub aus Italien. Am Burger-Imbiss achte die fünfköpfige Familie dann Rast. Im Verlauf der Pause gerieten die Eltern mit einer der drei Töchter dann in eine offenbar heftige Auseinandersetzung.

Hintergrund dafür war eine Urlaubsliebe der 15-jährigen Tochter in Italien. Der Streit führte so weit, sodass sich die Tochter in einem unbeobachteten Moment einfach zu Fuß weglief und später per Telefon angab, zu ihrer Urlaubsliebe zurück nach Italien laufen zu wollen.

Teenie fuhrt mit den Eltern nach Hause

Aufgrund dieser Umstände kam es im entsprechenden Bereich zu polizeilichen Suchmaßnahmen durch Kräfte der Polizeiinspektion Neu-Ulm und Kräfte aus dem angrenzenden Polizeipräsidiumsbereich Ulm. Erst nach geraumer Zeit konnte die 15-Jährige schlussendlich in einem sechs Kilometer entfernten Lebensmittelmarkt durch Beamte des Polizeipräsidiums Ulm aufgegriffen werden. Die Familie konnte wieder zusammengeführt werden. Es ging dann nicht nach Italien, sondern in Richtung Niederlande. (AZ)