Lkw kollidiert auf A8 mit Auto: 32-Jähriger wird beim Unfall verletzt

Beim Spurwechsel kommt es auf der A8 bei Elchingen zum Unfall. Ein 32-Jähriger wird in seinem Auto verletzt.

Auf der A8 bei Elchingen ist am Dienstagmorgen ein Lkw mit einem Auto kollidiert. Der Fahrer des Autos wurde dabei verletzt. Gegen den Lkw-Fahrer wird nun ermittelt.

Wie die Polizei mitteilt, war der 48-Jährige mit einem Sattelzug auf der Autobahn in Richtung Stuttgart unterwegs. Er wollte vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen wechseln und übersah dabei das Auto eines 32-Jährigen. Es kam zur seitlichen Kollision.

Beide Beteiligten hielten am Autobahnkreuz Ulm/Elchingen an und verständigten die Verkehrspolizei Günzburg zur Unfallaufnahme. Das Auto des 32-Jährigen war seitlich derart eingedrückt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Den Schaden beziffert die Verkehrspolizei auf etwa 5000 Euro. Zudem soll der 32-Jährige über Schmerzen an Schulter und Nacken geklagt haben. Er habe sich in ärztliche Behandlung begeben, heißt es.

Am Sattelzug sei kein nennenswerter Schaden entstanden. Gegen den Fahrer des Sattelzuges wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Der fließende Verkehr wurde laut Polizei nicht beeinträchtigt. (AZ)