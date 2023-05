Massiv überladen: Polizei stoppt Kleintransporter auf der A8

Von Italien nach Köln sollten Maschinenteile transportiert werden. Doch die Polizei stoppte zunächst die Weiterfahrt auf der A8 bei Oberelchingen.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben einen massiv überladenen Kleintransporter auf der A8 bei Elchingen gestoppt. Der 30-jährige polnische Berufskraftfahrer konnte seine Fahrt erst fortsetzen, als ein Ersatzfahrzeug zum Umladen vor Ort war.

Wie die Polizei mitteilt, stellten die Beamten den polnischen Kleintransporter am Dienstagabend an der A8-Anschlussstelle Oberelchingen im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle fest. In dem 3,5-Tonner wurden Maschinenteile von Italien nach Köln transportiert. Bereits bei der Durchsicht der Papiere sei klar gewesen, dass das geladene Gewicht weit mehr als das zulässige war.

Das Fahrzeug wurde vor Ort gewogen. Dabei habe sich gezeigt, dass das Gesamtgewicht um über 73 Prozent und die Hinterachse um über 53 Prozent überladen war. Der Fahrer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung im oberen dreistelligen Bereich hinterlegen. Gegen das Unternehmen wird ein Gewinnabschöpfungsverfahren eingeleitet. (AZ)