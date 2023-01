Mehr als 20 Stunden ohne Pause: Polizei stoppt Lkw-Fahrer auf A8

Auf der A8 bei Elchingen stoppt die Polizei einen Lkw. Dessen Fahrer hatte seine Lenkzeit deutlich überschritten.

Die Polizei hat auf der A8 bei Elchingen einen Lkw-Fahrer gestoppt, der mehr als 20 Stunden ohne Pause unterwegs war. Der 46-Jährige und das Unternehmen, für das er fährt, mussten eine Sicherheitsleistung bezahlen.

Beamte der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm kontrollierten den griechischen Sattelzug am Dienstag in den Mittagsstunden. Dabei stellten sie fest, dass der Fahrer die Lenkzeit deutlich überschritten hatte. So war er in der Zeit vom 26. bis 28. Dezember 2022 mehr als 20 Stunden ohne Pause unterwegs. Auch hatte er seine Fahrerkarte im digitalen Kontrollgerät nicht eingelegt.

Darauf angesprochen soll er gemeint haben, dass er vor zwei Wochen schon ein Problem mit der Lenkzeit hatte und sein Chef ihm dann gesagt habe, dass er ohne Karte fahren soll. Für diesen Verstoß musste der griechische Fahrer eine Sicherheitsleistung von 1000 Euro und das Unternehmen fast 3000 Euro bezahlen. Danach konnte der Mann seine Fahrt fortsetzen. (AZ)