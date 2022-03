Mit dem Narrenbaum trotzen die Greanen Krapfa in Elchingen der Pandemie

Plus Für die Freunde der Fasnacht geht erneut eine sehr stille fünfte Jahreszeit zu Ende. Der Vorsitzende der Greanen Krapfa aus Elchingen blickt zurück.

Bereits im zweiten Jahr mussten die Freunde der Fasnacht auf ausgelassene Partys, fröhliche Prunksitzungen oder bunte Umzüge verzichten. Zunftmeister Christian Holl, der Vorsitzende der Greane Krapfa aus Elchingen, bringt es auf den Punkt: "Jetzt endet etwas, was nicht stattgefunden hat."