Elchingen

vor 49 Min.

Mittagsbetreuung an der Grundschule Unterelchingen wird teurer

An der Grundschule Unterelchingen wird die Mittagsbetreuung teurer, an der Offenen Ganztagesschule Oberelchingen das Mittagessen.

Eltern müssen ab dem nächsten Schuljahr in Unterelchingen mehr für die Mittagsbetreuung bezahlen. Auch in Oberelchingen steht eine Erhöhung an.

Die Elternbeiträge für die Mittagsbetreuung an der Grundschule Unterelchingen steigen zu Beginn des Schuljahres 2022/23 um zehn Prozent, aufgerundet auf 50 Cent. Im Jahr darauf folgt eine weitere Erhöhung um zehn Prozent. Das hat der Elchinger Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss einstimmig beschlossen. Ebenso sollen nach dem Willen des Ausschusses die Gebühren für das Mittagessen an der Offenen Ganztagesschule Oberelchingen ab dem kommenden Schuljahr leicht erhöht werden. Dabei mahnte die Dritte Bürgermeisterin Karin Batke (Unabhängige Freie Wählergemeinschaft): „Alles wird teurer, nun auch die Kinderbetreuung, wobei unsere Gebühren im Landkreis noch zu den moderaten gehören. Aber wir müssen als Kommune auch wirtschaftlich denken, deshalb stimmen wir zu.“ Eine Frage blieb im Ausschuss in Elchingen ungeklärt Es tauchte auch die Frage auf, warum die Offene Ganztagesschule nur immer bis 16 Uhr und freitags gar nicht gefördert werde, die Grundschule Unterelchingen jedoch bis 17 Uhr und dies auch freitags. Eine wirkliche Antwort darauf gab es nicht. Einstimmig beschlossen wurde auch, dass der Ausschuss gemäß dem Antrag der Unabhängigen Freien Wählergemeinschaft die Verwaltung mit der Ermittlung diverser Daten und Infos über die Kita- und Schulstrukturen in Elchingen beauftragt. Sie soll in verschiedenen Schritten erfolgen, zunächst im Arbeitskreis Bildung und Soziales, und anschließend im Gemeinderat beraten werden. (kümm)

