Musikgenuss zwischen Baum und Borke auf den Elchinger Musiktagen

Plus Das Waldwandelkonzert der Elchinger Musiktage wurde zum vollen Erfolg. Die Mischung aus klassischer Musik und informativer Führung lockte viel mehr Gäste an als erhofft.

Eine leichte Nervosität ist den jungen Machern der ersten Elchinger Musiktage anzumerken. Das erste "Waldwandelkonzert" hatte wesentlich mehr Gäste angelockt als erwartet, und das Wetter hatte es bis zuletzt spannend gemacht. Es wäre überaus schade gewesen, hätte dieser spannende Programmpunkt des frischen Festivals ausfallen müssen. Denn wie versprochen ging es in den Auwald, wo das um Festivalleiterin und Sängerin Brigitta Ambs erweiterte Duo „Flauto Attiorbato“ mit Kammermusik des Barock auftrat. Das hatte vom ersten Moment an Charme und Flair.

Im Elchinger Auwald wirkt manche Melodie sanfter

Schon die Tatsache, dass man nicht in einem Raum sitzt, sondern sich fortwährend bewegte, umgeben von der Natur, die von Komponisten wie John Dowland und Francois Couperin in Töne gefasst wurde, schärfte die Sinne. Der Klang in der freien Natur ist ein anderer: Manches wirkt sanfter, zerbrechlicher, muss sich gegen die Klänge des Waldes ebenso behaupten wie gegen das Dröhnen eines Kleinflugzeuges. Anderes wirkt wie für den Wald gemacht – etwa Francois Couperins "Le Rossignol en amour" ("Die verliebte Nachtigall"), das mit seinen wiegenden Klängen die Gäste an der ersten von insgesamt vier Hörstationen begrüßte. Eine zarte Melodie, ursprünglich für Cembalo und Flöte gesetzt, hier zu hören mit der Erzlaute und der Blockflöte. Was einst für die Salons des Biedermeier konzipiert war, atmete wahrlich frische Luft, wurde von Konrad Hauser (Erzlaute) und Kathrin Härtel (Flöte) nuanciert und mit sichtlicher Spielfreude interpretiert.

