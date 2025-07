Nach 47 Jahren im Dienst für die Gemeinde: Elchingens IT-Expertin geht in den Ruhestand

Was sich Petra Heuberger nach 47 Jahren Arbeit im Elchinger Rathaus und mehr als 40 Jahren Tätigkeit als IT-Administratorin der Gemeinde Elchingen in den Ruhestand mitnimmt, dürfte zumindest ungewöhnlich sein: ein Foto des neuen Serverschranks, der im Keller des Elchinger Rathauses steht. Petra Heuberger engagierte sich über vier Jahrzehnte für die IT der Gemeinde, ihr verdankt es Elchingen beispielsweise, die erste Gemeinde im Landkreis mit eigener Homepage gewesen zu sein.

